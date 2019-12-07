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دفاع الأهلي يتسبب في إقالة مدرب الهلال السوداني

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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صلاح آدم
صلاح آدم
الفجر الرياضي
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تسبب نادي الأهلي في إقالة صلاح آدم مدرب الهلال السوداني من منصبه عقب خسارته بنتيجة 2-1 في القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

واستهل الهلال مشواره في المجموعة الثانية بالفوز بملعبه 2-1 على بلاتينيوم من زيمبابوي لكنه خسر أمام الأهلي بنفس النتيجة بعد أداء باهت.

 

وقال محمود جبارة مدير الكرة بالهلال: "أصدر مجلس الإدارة قراراً بالاستغناء عن المدرب، ووجه الشكر لصلاح آدم على جهوده في الفترة الماضية.. جاء القرار بعد تقييم شامل للأداء في المباريات الماضية في الدوري المحلي والبطولة الافريقية فنحن في مرحلة بناء فريق جديد شاب والمقياس الأساسي ليس النتائج، وإنما الأداء وطريقة التطور".

 

وأضاف: "كان من الممكن تقديم أداء أفضل رغم اللعب خارج أرضنا لأن الأهلي كان يعاني من مشاكل على مستوى خط الدفاع وغياب بعض العناصر  وتراجع مستوى لاعبين مهمين وكنا نرى أن الأهلي في أسوأ حالاته وكان يمكن تحقيق نتيجة أفضل".

 

ويتساوى الهلال مع الأهلي بثلاث نقاط من مباراتين، وهو نفس رصيد النجم الساحلي الذي يحل ضيفاً على بلاتينيوم، اليوم السبت.

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