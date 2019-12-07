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أسرار "نساء المتعة".. امرأة واحدة لكل 70 جنديا بالجيش الياباني

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
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الجيش اليابانى
الجيش اليابانى
وكالات
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كشفت وثائق حكومة يابانية، تعود لوقت الحرب أن الجيش الإمبراطوري، طلب من الحكومة توفير واحدة من "نساء المتعة" لكل 70 جنديا، مما يلقي ضوءا جديدا على ضلوع طوكيو في الأمر.

 

وقد أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، بأن قضية "نساء المتعة" تؤثر على علاقات اليابان مع كوريا الجنوبية منذ عقود.

 

وبحسب الوكالة، يستخدم مصطلح "نساء المتعة" لوصف فتيات ونساء، الكثير منهن كوريات، أُجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب

 

وأوضحت الوكالة اليابانية، أن برقية من القنصل العام في شينغداو في إقليم شاندونغ الصيني إلى وزارة الخارجية في طوكيو، ذكرت أن الجيش الإمبراطوري الياباني طلب امرأة واحدة لكل 70 جنديا.

 

وفي برقية أخرى من القنصل العام في جينان، الواقعة أيضا في إقليم شاندونغ أنه "يتعين وجود ما لا يقل عن 500 من نساء المتعة هنا"، وذلك مع مواصلة القوات اليابانية تقدمها.

 

وأقر "بيان كونو" الصادر عام 1993، الذي يحمل اسم يوهي كونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني وقتئذ، بضلوع السلطات اليابانية في إجبار النساء على العمل في بيوت الدعارة.

 

غير أن هذا لم يوقف الخلافات بشأن القضية، التي تشمل مدى ضلوع الحكومة اليابانية في الأمر.

 

ولم يتسن الحصول على تعليق من أمانة مجلس الوزراء الياباني، التي قالت كيودو إنها تجمع الوثائق الرسمية المتعلقة بنساء المتعة.

 

وتوصلت كوريا الجنوبية لتسوية مع اليابان بشأن نزاع نساء المتعة في 2015 حيث اعتذرت اليابان للضحايا، وقدمت مليار ين (تسعة ملايين دولار) إلى صندوق يقدم العون لهن، حسبما ذكر موقه قناة سكاي نيوز عربية.

 

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الكلمات المفتاحية

نساء المتعة كوريا الجنوبية امرأة واحدة اليابان الجيش الياباني 70 جندي

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