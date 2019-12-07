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اليوم .. 4 مباريات ضمن بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
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جانب من المنافسات
جانب من المنافسات
الفجر الرياضي
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تقام اليوم أربع مباريات ضمن منافسات اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات والتي تستضيفها مصر بصالة٣بإستاد القاهرة.

حيث يلتقي حامل اللقب فيروفياريو الموزمبيقي أمام فاب الكاميروني في تمام الواحدة والنصف ظهراً، يليها مباراة وزارة جبل النار النيجيري أمام فريق انيرجي البنيني في الرابعة إلا ربع عصراً، وفي السادسة مساء يلتقي سبورتنج أمام إنتركلوب الأنجولي وأخيراً تختتم المباريات بلقاء الأهلي أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي في الثامنة والربع.

وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة"سيدات" أمس وتستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة ثمان فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وأقيم أمس مبارتين حيث إلتقى الأهلي أمام فاب الكاميروني وحقق الفوز بنتيجة ٧٨-٤٧ ، وحقق سبورتنج فوز كبير أمام انيرجي البنيني بنتيجة ١٠٤-٥٤ .

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