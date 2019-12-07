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يورجن كلوب يزف خبرا سعيدا لجماهير ليفربول

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
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يورجن كلوب
يورجن كلوب
عبدالقادر عرابي
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية ضم مهاجم جديد في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وربط كلوب ضم صفقة هجومية جديدة، برحيل المهاجم الشاب للفريق ريان برويستير في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

ووجد صاحب الـ 19 عاماً صعوبة شديدة في إفتكاك مكان أساسي مع الفريق الاول، حيث ظهر فقط في مبارتي الفريق في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتترقب أندية أستون فيلا وسوانزي سيتي موقف نجم منتخب إنجلترا للشباب، لإمكانية ضمه على سبيل الإعارة.

وفي سياق متصل قال كلوب لشبكة ليفربول أيكو: " علينا أن ننتظر ليناير القادم، يمكن أن يحدث الجديد".

وتابع: "يمكن أن نترك ريان على سبيل الإعارة، هو يحتاج للعب دقائق أكثر".

وأضاف: "نمتلك 16 أو 17 لاعباً الآن، لدينا إصابتان طويلتان هما فابينيو وماتيب".

ويحل ليفربول ضيفاً على نادي بورنموث اليوم في ملعب فيتاليتي، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق ثمان نقاط أمام الوصيف ليستر سيتي.
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