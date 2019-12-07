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"ريا أبي راشد تشوق جمهورها على "إنستجرام" بصورة لها مع ذا روك وكيفن هارت

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت المذيعة المشهورة ريا أبي راشد، صورة لها أمس على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بين ثلاث أشخاص "ريا أبي راشد واتنين من الفنانين العالميين هما" ذا روك،" وكيفن هارت"، خلال العرض الخاص لفيلم ذا روك، الجديد بلندن.


وظهرت ريا، وهي ترتدي فستان سوارية مقفول من الرقبة لونة ذهبي واعتمدت على تسريحة بسيطه ومكياج خفيف يظهر رقه ملامحها وأناقتها، كما ظهر الفنان العالمي "ذاروك مرتدياً بدله لونها بينك وببيونة لونها أسود على الجانب الآخر ظهر "كيفن هارت" مرتدياً بدله سوداء.


وقامت" ريا" بالتعليق على الصوره قائلة: "هذان الاثنان هما الشيئ الحقيقي، دائما مقابلتهم تكون عظيمة كأكثر ثنائي ديناميكي، شاهدو كل أحداث مقابلتهم هذا الأحد في برنامج "سكوب وز ريا".


على الجانب الآخر تفاعل مع الصورة الكثير من الجمهور معلقين كالتالي: "ايه الصوره الفخمة دي،انتي محظوظه جدا ".


وصرحت "أبي راشد" بأنها ستقوم باستضافة الفنانين "ذا روك، وكيفن هارت " في برنامجها" سكوب وز ريا" الأحد المقبل.


يشار إلى أن برنامج" سكوب وز ريا "اشتهر باستضافة للفنانين العرب والعالميين، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها mbc2، وفي كل حلقة يستعرض البرنامج أحدث الأخبار الفنية الغربية والعربية، ويلتقي بالنجوم العالميين والعرب، وكذلك يعرض مشاهد من فيلم جديد أو حدث سينمائي، إضافة إلى مقتطفات من العروض الأولى للأفلام، والحفلات، بالإضافة إلى زيارات مواقع تصوير الأفلام ولقطات من وراء الكواليس

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