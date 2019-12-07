Advertisements
Advertisements
Advertisements

فراعنة الكانوى والكياك يبدأون التدريبات في العلمين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
Advertisements
منتخب مصر للكانوى والكياك
منتخب مصر للكانوى والكياك
الفجر الرياضي
Advertisements
بدأ منتخب مصر فراعنة الكانوى والكياك التدريبات الاخيرة فى مدينة العلمين الجديدة استعدادا لبطولتى افريقيا والعرب المقرر انطلاقهما اعتبارا من يوم  11 ديسمبر الجارى بالمدينة ذاتها تحت رعاية كل من رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان والشباب والرياضة.

ويقود تدريبات المنتخب الوطنى كل من المدير الفنى احمد كامل والمدربين احمد عشماوى والسيد البدويهى والمدير الادارى جلال اسامة .

ويضم فريق الفراعنة كل من اللاعبين واللاعبات احمد البدويهي و أحمد خالد و عمرو أبو زيد و مهند عمرو و سيف الدين سامح وسما فاروق وفرح محسن ومحمود عوض ومروة فاروق وحبيبة محسن وعبدالله يسري ومحمد خالد كامل واحمد نجيب وعلي الزاني وعلى حسن و مؤمن مهران.

ومن جانبه طالب رئيس إتحاد الكانوى والكياك محمد السكرى لاعبى منتخب الفراعنة بضرورة بذل اقصى الجهد فى المعسكر التدريبى الاخير  من أجل تحقيق افضل النتائج بالبطولتين الافريقية والعربية من أجل الوصول إلى منصة التتويج .

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 15 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 15 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

04:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: البشر من الاختبار إلى الاختيار

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: عن جمعية الحمير المصرية

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: اقترب إلى الله...

DMCA.com Protection Status