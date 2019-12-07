فراعنة الكانوى والكياك يبدأون التدريبات في العلمين

بدأ منتخب مصر فراعنة الكانوى والكياك التدريبات الاخيرة فى مدينة العلمين الجديدة استعدادا لبطولتى افريقيا والعرب المقرر انطلاقهما اعتبارا من يوم 11 ديسمبر الجارى بالمدينة ذاتها تحت رعاية كل من رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان والشباب والرياضة.





ويقود تدريبات المنتخب الوطنى كل من المدير الفنى احمد كامل والمدربين احمد عشماوى والسيد البدويهى والمدير الادارى جلال اسامة .





ويضم فريق الفراعنة كل من اللاعبين واللاعبات احمد البدويهي و أحمد خالد و عمرو أبو زيد و مهند عمرو و سيف الدين سامح وسما فاروق وفرح محسن ومحمود عوض ومروة فاروق وحبيبة محسن وعبدالله يسري ومحمد خالد كامل واحمد نجيب وعلي الزاني وعلى حسن و مؤمن مهران.





ومن جانبه طالب رئيس إتحاد الكانوى والكياك محمد السكرى لاعبى منتخب الفراعنة بضرورة بذل اقصى الجهد فى المعسكر التدريبى الاخير من أجل تحقيق افضل النتائج بالبطولتين الافريقية والعربية من أجل الوصول إلى منصة التتويج .



