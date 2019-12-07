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مدرب سبورتنج : الفوز الكبير على إينرجي بسبب ضعف المنافس .. ودفعت بالشباب حتى يحصلوا على الثقة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
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مدرب سبورتنج في المؤتمر الصحفي
مدرب سبورتنج في المؤتمر الصحفي
الفجر الرياضي
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تحدث عمرو عاشور، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة -سيدات- بنادي سبورتنج عن فوز فريقه في المباراة الافتتاحية لبطولة إفريقيا للأندية والتي جمعته بنادي انيرجي البنيني. 

وكان سبورتنج قد فاز على فريق انيرجي في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دور المجموعات بالبطولة بنتيجة 104-56.

وقال عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء: من الجيد بالنسبة لنا أن نفوز في أول مباراة في المجموعة والمكسب الكبير كان بسبب أن الفريق المنافس ضعيف. 
وتابع: لدينا غدًا مباراة كبيرة جدًا أمام انتر كلوب فنحن سنواجه فريق قادم ليحصل على المركز الأول في البطولة ويمتلك مدرب جيد ولاعبين جيدين، ونتمنى من الله أن يوفقنا. 
وأختتم المدير الفني لفريق سبورتنج حديثه: أشركنا اليوم المحترفة الأجنبية، حتى تعتاد على الأجواء وأيضًا دفعت بالشباب حتى يحصلوا على الثقة وأتمنى أن يؤدي فريقنا بنفس المستوى غدًا.
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