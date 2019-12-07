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الأمم المتحدة ترحب بقرار البرازيل بالاعتراف بآلاف الفنزويليين كلاجئين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمبادرة البرازيل للاعتراف بآلاف من طالبي اللجوء الفنزويليين كلاجئين لأول وهلة، حسبما ذكرت المفوضية.

استفاد نحو 21 ألف فنزويلي في البلاد على الفور من قرار اللجنة الوطنية البرازيلية للاجئين يوم الخميس، كما أوردت وكالة أنباء AKIpress.

وحسب الوكالة، فإنه من الآن فصاعدًا، ستتم معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الفنزويليين الذين يستوفون المعايير اللازمة في البرازيل من خلال إجراء معجل، دون الحاجة لإجراء مقابلة.

ووفقًا لوكالة أنباء AKIpress، تشكل هذه الخطوة علامة فارقة في حماية اللاجئين في المنطقة، وتتبع قرارًا اتخذته اللجنة الوطنية البرازيلية للاجئين في يونيو من هذا العام للاعتراف به أن الوضع في فنزويلا يرقى إلى مستوى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمعممة كما هو موضح في إعلان كارتاخينا لعام 1984 بشأن اللاجئين.

للاستفادة من الحكم الجديد، يجب أن يكون طالبو اللجوء الفنزويليون يعيشون في البرازيل، ولا يحملون أي تصريح إقامة آخر في البلاد، وأن يكونوا أكبر من 18 عامًا، وأن يكون لديهم وثيقة هوية فنزويلية، وليس لديهم سجل إجرامي في البرازيل.

تقدر السلطات البرازيلية أن نحو 224 ألف فنزويلي يعيشون حالياً في البلاد. يستمر متوسط 500 فنزويلي في العبور إلى البرازيل يوميًا، معظمهم إلى ولاية رورايما الشمالية والمعزولة.

تواصل الحكومة البرازيلية قيادة الاستجابة الإنسانية لأكثر الفئات هشاشة من الفنزويليين الذين يصلون إلى البلاد، مع تشجيع طرق مبتكرة ومنفتحة وكريمة لدعم اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقًا لآخر الأرقام الرسمية، حتى الآن، تم تقديم أكثر من 750 ألف طلب لجوء من قبل الفنزويليين في جميع أنحاء العالم، غالبيتهم في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. سجلت البرازيل أكثر من 120 ألف طالب لجوء.

سيكون للقرار الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس في برازيليا تأثير إيجابي على حماية الفنزويليين في البلاد وسيساعد أيضًا في تخفيف الضغط على نظام اللجوء الوطني في البرازيل.

تكرر المفوضية استعدادها لمواصلة تقديم الدعم الفني والتشغيلي لتعزيز القدرات الوطنية على معالجة طلبات اللجوء. نحن ملتزمون بالعمل على تأمين دعم دولي أكبر للاستجابة البرازيلية ونأمل أن تواصل البرازيل استخدام قيادتها الإقليمية في حماية النازحين قسرًا، لا سيما في سياق الأزمة الحالية في فنزويلا.

في أعقاب تدهور الوضع داخل فنزويلا، شجعت المفوضية في وقت سابق من هذا العام، الحكومات على الاعتراف بوضع اللاجئ للفنزويليين من خلال تحديدات جماعية، مثل نهج الوجاهة الذي تبنته البرازيل الآن.

تواصل المفوضية توجيه هذه الدعوة إلى بلدان أخرى في المنطقة، لأن حجم التدفقات الخارجية الحالية يفرض تحديات معقدة وقد يؤدي إلى غمر نظم اللجوء.
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