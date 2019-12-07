سبورتنج يفتتح بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات بفوز كبير أمام انيرجي البنيني

حقق فريق سبورتنج فوز كبير أمام فريق انيرجي البنيني بنتيجة ١٠٤-٥٦ في افتتاح مبارياته ببطولة أفريقيا لكرة السلة "سيدات"والتي تستضيفها صالة ٣ بإستاد القاهرة.





وشهدت المباراة تفوق فريق سبورتنج منذ بدايتها حيث انتهى الربع الأول بنتيجة ٣٧-٨ ليستمر تفوق الفريق في الربع الثاني لينهي سبورتنج الشوط الأول بنتيجة ٥٠-٢٢ ويستمر التفوق في الربع الثالث والذي إنتهى بنتيجة ٧٧-٤٤ وأخيرا ينهي سبورتنج الربع الرابع والمباراة بنتيجة١٠٤-٥٦.





والجدير بالذكر أن الأهلي قد خاص مباراة قبل فريق سبورتنج أمام فريق فاب الكاميروني وحقق الفوز بنتيجة ٧٧-٤٧.





وانطلقت بطولة أفريقيا لكرة السلة"سيدات" اليوم وتستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري بمشاركة ثمان فرق تم تقسميهم إلى مجموعتين.