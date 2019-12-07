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أكشاي كومار يطالب بجواز سفر هندي لاثبات ولائه لبلده

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
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أكشاي كومار
أكشاي كومار
مرنا مجدي
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كشف أكشاي كومار، مؤخرا، أنه قدم طلبا للحصول على جواز سفر هندي، هذا بعد الأوقات التي طلب منه فيها إثبات ولائه لبلده.

أكشاي كومار أعلن مؤخرا في حدث، أنه قرر التخلي عن جنسيته الكندية، وأنه تقدم بطلب للحصول على جواز سفر هندي، وأضاف كومار أيضا أنه حزين لأنه يطلب منه باستمرار إثبات ولائه لأمته.

وقال كومار وهو يخاطب الحدث: "لقد قدمت الآن طلبا للحصول على جواز السفر، وأنا هندي ويؤلمني أن يُطلب مني إثبات ذلك في كل مرة، زوجتي وأطفالي هنود، أنا أدفع ضرائبي هنا وحياتي هنا".

كان أكشاي كومار، أحد أكثر ممثّلي السينما الهندية قبولًا لدى المصارف، قد قدّم طلبًا للحصول على الجنسية الكندية: "كان هناك وقت كنت متخبطا على التوالي، وكنت أتساءل ماذا أفعل، وقال لي أحد أقرب أصدقائي الذين يمكثون في كندا أن آتي إلى هنا وسنعمل معًا، بدأت عملية الحصول على جواز سفر كندي لأنني شعرت أن مهنتي قد انتهت ولن أحصل على المزيد من العمل هنا، لكن فيلمي الخامس عشر نجح ولم أنظر خلفي أبدا ولم أفكر قط في تغيير جواز سفري".

من المثير للاهتمام، أن كومار لم يحصل على فشل منذ عام 2016، وآخر فيلمين له"Housefull 4"و"Mission Mangal" قد تجاوزا حدود الـ 2 مليار روبية.

تلقى مستخدمو الإنترنت ردود فعل متنوعة على هذا المقال عن أكشاي كومار، فمن ناحية، هنأ الكثيرون ممثل كيساري وأعادوا التأكيد على أنه لا يحتاج إلى إثبات ولائه لبلده، فهو في نهاية المطاف، مقيم يدفع الضرائب، من ناحية أخرى، أشار تويبل كيف قرر كومار التخلي عن الجنسية الهندية بعد الفشل، والآن بعد عرض ناجح في الأفلام، يريد العودة.

كتب أحد المستخدمين، وهو يسخر من كومار: "أكشاي كومار غير جنسيته من هندي إلى كندي فقط لأنه تخبط قليلا".


واقترح آخر أن يحتفظ بجنسيته الكندية، نظرا لسير الأمور في الهند: "هذا الرجل أكشاي كومار تقدم بطلب للحصول على جواز سفر ومواطنة هندية الآن، بعد أن أصبحت أفلامه المثيرة للشفقة في حالة جيدة في شباك التذاكر، هل قررتم؟ نحن ننزل إلى الحضيض".

وكتب آخر: "سأخبر أطفالي أن هذا الرجل أصبح وطنيا بين عشية وضحاها، بعد فضح جنسيته الكندية".

وعلى صعيد العمل، من المقرر طرح فيلم أكشاي كومار الجديد"Good Newzzz" في 27 ديسمبر 2019.
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