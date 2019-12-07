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دورة تدريبية دولية للكانوى والكياك بالعلمين الجديدة
السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
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الفجر الرياضي
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ينظم اتحاد الكانوى والكياك دورة تدريبية دولية لإعداد و صقل مدربى رياضة الكانوى و الكياك خلال يومى ١٣ و ١٤ ديسمبر الجارى وذلك على هامش بطولتى افريقيا والعرب بمدينة العلمين الجديدة .
و يحاضر فى الدورة التدريبية الدولية و يشرف عليها خبير الاتحاد الدولى للكانوى زانتو .
و يتم منح المشاركين شهادة دولية و ذلك بعد اجتياز الاختبار المقرر بمعرفة الخبير الدولى.
و يذكر أن الاتحاد قد أقام دورة محلية خلال نوفمبر الماضى لصقل المهارات الخاصة لرياضة الكانوى والتى اشرف عليها تحت اشراف د عزة عبد المنصف عضو لجنة المدربين.
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