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مؤتمر لأمين صندوق 'الصحفيين' لتوضيح أزمة العثور على دفتر شيكات النقابة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يعقد هشام يونس أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، ظهر اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة؛ للرد على ما تردد بشأن عثور موظف على دفتر شيكات يخص النقابة بإحدى محطات المترو.

وقال "يونس" إنه سيكشف حقيقة الواقعة، وحقيقة ما تم تداوله من أخبار.

وكانت ترددت أخبار حول عثور موظف بالتربية والتعليم، يدعى سامح فتحي على دفتري شيكات تابعة للمصرف المتحد، ومدون عليها نقابة الصحفيين في إحدى محطات المترو.

وأكدت الأخبار أن الموظف قام بتسليم الدفترين إلى قسم شرطة قصر النيل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 5821 إداري قصر النيل 2019.
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هشام يونس نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر العثور على دفتر شيكات الصحفيين

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