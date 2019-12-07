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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 7-12-2019.. عيار 21 يستقر في سوق الصاغة
السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره الذى استمر من تعاملات امس الجمعة، وشهدت اسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي حالة من الاضطراب في السوق المحلى حيث ارتفع ما يقرب من 8 جنيهات في يومين فقط ليعاود خسارة 3 جنيهات مرة أخرى وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار اليوم في اسواق الصاغة على النحو التالي:
اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019
بعد استقرار سعر الذهب في سوق الاصغة خلال تعاملات الفترة الماضية ننشر اسعار الاعيرة المختلفة على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 663 جنيه للجرام
سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 568 جنيه للجرام.
سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 757 جنيه للجرام.
سعر الجنيه الذهب بلغ 5298 جنيه للجرام.
سعر الذهب اليوم في مصر
ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق المحلية
شهدت اسعار الذهب في الاسواق المحلية خلال تعاملات الاسبوع الماصي حالة من الارتفاع بقيمة 8 جنيهات في الجرام، بعدما شهدت ارتفاعات، وسط تعرض الاسعار لتذبذبات سعرية، ومن المتوقع استمرار استقرار الاسعار خلال تعاملات اليوم السبت بداية التعاملات الاسبوعية.
اسعار الذهب في الاسواق العالمية
وشهدت تعاملات أسعار الذهب العالمية هبوطًا نهاية تعاملاتالجمعة الماضية ومن المتوقع ان تظهر اثار انخفاض السعر في السوق العالمى على االاسعار المحلية بداية من يوم الاحد، حيث هبطت اسعار الذهب العالمية إلى 1,466.55 دولار للأوقية، بانخفاض وصل لـ 1.14%، حيثتخلى الذهب عن مكاسبه التي جناها خلال أسبوع، على خلفية بيانات أمريكية قوية، كما تراجعت حدة توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
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