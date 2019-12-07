سعر الذهب اليوم في مصر السبت 7-12-2019.. عيار 21 يستقر في سوق الصاغة

ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق المحلية

شهدت اسعار الذهب في الاسواق المحلية خلال تعاملات الاسبوع الماصي حالة من الارتفاع بقيمة 8 جنيهات في الجرام، بعدما شهدت ارتفاعات، وسط تعرض الاسعار لتذبذبات سعرية، ومن المتوقع استمرار استقرار الاسعار خلال تعاملات اليوم السبت بداية التعاملات الاسبوعية.





اسعار الذهب في الاسواق العالمية

وشهدت تعاملات أسعار الذهب العالمية هبوطًا نهاية تعاملاتالجمعة الماضية ومن المتوقع ان تظهر اثار انخفاض السعر في السوق العالمى على االاسعار المحلية بداية من يوم الاحد، حيث هبطت اسعار الذهب العالمية إلى 1,466.55 دولار للأوقية، بانخفاض وصل لـ 1.14%، حيثتخلى الذهب عن مكاسبه التي جناها خلال أسبوع، على خلفية بيانات أمريكية قوية، كما تراجعت حدة توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.











