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عمرو الليثي أفضل إعلامي في احتفالية المنجزين العرب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
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عمرو الليثي
عمرو الليثي
الفجر الفني
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أقامت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية احتفالية ضخمة من خلال مونديال المنجزين العرب حيث تم تكريم نخبة من المبدعين والأكثر تأثيرا في مجتمعاتهم من مختلف بقاع الوطن العربي من أصحاب قصص النجاح التي سطروها بالجهد والفكر والعمل.

 

وتم اختيار الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس كأفضل إعلامي لعام ٢٠١٩ وتكريمه بأوسكار الإبداع العربي لعام ٢٠١٩.

 

ويأتى اختيار الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لدوره الهام في مجال الإعلام التنموي والخدمي من خلال المساهمة في العديد من المشروعات الخيرية وعلاج آلاف الحالات المرضية كعمليات القلب والعيون وزراعة الكبد ونقل الكلى وغيرها، وكذلك فك كرب الغارمين والغارمات.

 

كما أطلق الدكتور عمرو الليثي العديد من المبادرات الخدمية لدعم المحتاجين ومنها تجهيز عرائس أيتام، بالإضافة إلى قوافل الخير وأداء مناسك العمرة وتوفير الشقق السكنية وغيرها.

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