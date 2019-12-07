"سبل مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تثقيفية بجامعة حلوان





وأكد أن هناك أشكال للعنف ضد المرأة منها التحرش اللفظي والسمعي والبصري والجسدي والمعنوي ويجب على المجتمع أن يسعي لمواجهة هذه المشكلات ويجب على كل فرد ان يعرف دوره في الحياة، كما استعرض قضية ختان الإناث باعتبارها احد اهم أشكال العنف ضد المرأة، وأنها ليس لها أي أساس ديني وإنما تتعلق بالموروثات والعادات والتقاليد داعيًا الي ضرورة مواجهة هذه القضية والقضاء عليها.





نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية عن "مناهضة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة، بهدف رفع الوعي وتثقيف الشباب.وجاء ذلك بحضور الأستاذ سعيد محمد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان والدكتورة راندا فخر الدين استشاري النساء والتوليد المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل والأستاذة نفين ابراهيم طه كبير الأخصائيين بالمجلس القومي والأستاذة ناهد يوسف عبد الله المنسق بالمجلس القومي للسكان.وافتتحت فعاليات الندوة الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان مرحبة بالسادة الضيوف من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، ومؤكدة على أن الندوة تستهدف التعريف بالممارسات الضارة وأساليب العنف ضد المرأة والتعريف بتلك الممارسات وأهم طرق الوقاية منها والإجراءات والحلول المتخذة للحد من تلك الممارسات، ودور الاديان السماوية في تكريم المرأة،وأوضحت الندوة أهمية التعليم للفتاة لبناء الثقة وفهم أدوارها المجتمعية، وأيضا اهمية القيم المجتمعية واحترام الكبار وإحترام قيم المجتمع المصرى الأصيلة.وأشار الأستاذ سعيد محمد قاسم، مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، إلى أن موضوع العنف ضد المرأة وتمكين المرأة من اهم القضايا المجتمعية التي يتم تناولها لأن المرأه نصف المجتمع، وقد كرمها الإسلام أعظم تكريم.