Advertisements
Advertisements
Advertisements

"سبل مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تثقيفية بجامعة حلوان

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
Advertisements
اللقاء
اللقاء
آية حمروشي
Advertisements
نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية عن "مناهضة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة، بهدف رفع الوعي وتثقيف الشباب.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ سعيد محمد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان والدكتورة راندا فخر الدين استشاري النساء والتوليد المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل والأستاذة نفين ابراهيم طه كبير الأخصائيين بالمجلس القومي والأستاذة ناهد يوسف عبد الله المنسق بالمجلس القومي للسكان.

وافتتحت فعاليات الندوة الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان مرحبة بالسادة الضيوف من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، ومؤكدة على أن الندوة تستهدف التعريف بالممارسات الضارة وأساليب العنف ضد المرأة والتعريف بتلك الممارسات وأهم طرق الوقاية منها والإجراءات والحلول المتخذة للحد من تلك الممارسات، ودور الاديان السماوية في تكريم المرأة،
وأوضحت الندوة أهمية التعليم للفتاة لبناء الثقة وفهم أدوارها المجتمعية، وأيضا اهمية القيم المجتمعية واحترام الكبار وإحترام قيم المجتمع المصرى الأصيلة.

وأشار الأستاذ سعيد محمد قاسم، مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، إلى أن موضوع العنف ضد المرأة وتمكين المرأة من اهم القضايا المجتمعية التي يتم تناولها لأن المرأه نصف المجتمع، وقد كرمها الإسلام أعظم تكريم.

وأكد أن هناك أشكال للعنف ضد المرأة منها التحرش اللفظي والسمعي والبصري والجسدي والمعنوي ويجب على المجتمع أن يسعي لمواجهة هذه المشكلات ويجب على كل فرد ان يعرف دوره في الحياة، كما استعرض قضية ختان الإناث باعتبارها احد اهم أشكال العنف ضد المرأة، وأنها ليس لها أي أساس ديني وإنما تتعلق بالموروثات والعادات والتقاليد داعيًا الي ضرورة مواجهة هذه القضية والقضاء عليها.

"سبل مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تثقيفية بجامعة حلوان
"سبل مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تثقيفية بجامعة حلوان
"سبل مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تثقيفية بجامعة حلوان
"سبل مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تثقيفية بجامعة حلوان
Advertisements

أخبار تهمك

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 19 ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 14 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

04:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: البشر من الاختبار إلى الاختيار

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: عن جمعية الحمير المصرية

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: اقترب إلى الله...

DMCA.com Protection Status