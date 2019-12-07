محلل سياسي: أردوغان يصدر الفوضى ويعيد تدويرها



وأشار "يونس"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك نواة دولية قادرة على القيام بفعل ضد تصرفات أردوغان، ولإيقافه عن محاولات الاستفادة من الفوضى، منوهًا بأن هناك قوى ترى أن الناتو يحتاج إل تركيا فتركوه يفعل ما يريد.



وأضاف أن أردوغان يصدر الفوضى ويعيد تدويرها، لافتا إلى أن الناتو يواجه مشكلة بعد وصول عدد الدول إل 29 دولة، حيث أصبح لكل مجموعة من الدول رأي أو وجهة نظر معينة، معتبرا أن أردوغان لا يملك غمكانيات الجلوس على كرسي الحكم أكثر من 5 سنوات.



قال مروان يونس، المحلل السياسي، إنه لا بد من ردع تركيا في عدة مناطق، وذلك سيكون بالضغط على الشرعية التي يستند عليها الرئيس أردوغان وهى شرعية حلف الناتو.