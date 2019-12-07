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رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم كافة الأنشطة الطلابية (صور)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
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اللقاء
اللقاء
محمد نبيل
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أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده "السعيد" مع رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المغربي، عميد كلية الزراعة، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح كحيلي، مدير عام رعاية الشباب.

وقال "السعيد" إن الاتحادات الطلابية، هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية باعتبارها نهرا متجددا للقيادات الشابة ليس داخل الجامعة فقط بل على مستوى الدولة.

وقدم رئيس الجامعة خلال اللقاء، التهنئة لرؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة على ثقة زملائهم واختيارهم ممثلين عنهم، مؤكدا أهمية نقل الثقافة الايجابية وتحفيز زملائهم علي ممارسة كافة الانشطة التي يقوم بها اتحاد الطلاب.

وأشار الدكتور حسين المغربي، إلى أن اتحاد الطلاب له دور موثر وفعال فهو يمثل ما يقرب من 100 ألف طالب، وإلى أنه صوت الطلبة وان الجامعة وقيادتها حريصة على الاستماع للطلاب. 

ونوه "المغربي" بأن الجامعة في العام الماضي تميزت في كافة الأنشطة لذلك نطمح أن يتم زيادة مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة. 

وأورد أن مجلس الجامعة لا يتأخر في اتخاذ أي قرارات الهدف منها هو مصلحة الطالب الذي هو محور العملية التعليمية مطالبا الطلاب بالتواصل مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لحل أى مشكلات تواجههم داخل كلياتهم.

وفي نفس السياق أكد الدكتور خالد عيسوي، أنه تم عقد اجتماع تحضيري مع لجان الاتحادات الطلابية لتجهيز خطة الأنشطة الطلابية والتعرف علي مقترحات الطلاب لتطوير الأنشطة.
رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم كافة الأنشطة الطلابية (صور)
رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم كافة الأنشطة الطلابية (صور)
رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم كافة الأنشطة الطلابية (صور)
رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم كافة الأنشطة الطلابية (صور)
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