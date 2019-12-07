"الإيكاو" تحتفل مع "مصر للطيران" بمرور ٧٥ عاما على إنشائها





وفي إطار هذه المناسبة، قام فريق من المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني ومصر للطيران ومنظمة الإيكاو، بالتنسيق مع علاقات عامة ومحطة مصر للطيران، وشركة ميناء القاهرة والجهات المختلفة، بالاحتفال مع الركاب بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية مع المسافرين اليوم، على رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة.



كما قامت مصر للطيران بعمل حملة دعائية علي طائراتها وفي مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة بمناسبة مرور 75 عاما علي إنشاء منظمة الايكاو حيث قامت بطباعة شعار الايكاو علي غطاء رأس مقاعد جميع رحلاتها الدولية وتوزيع شيكولاته بشعار الاحتفالية للتعريف بالحدث، وكذا نشر موضوع بمجلة حورس الخاصة بالركاب علي متن الطائرة عن دور مصر في التعاون مع منظمة الإيكاو ومعلومات عن منظمة الطيران المدني الدولي.



وفي نفس السياق قدم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى التهنئة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وللمكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط الذي يقع مقره بالقاهرة، على مرور 75 عاما، على إنشاء هذه المنظمة العريقة متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الطيران المدني.





كما توجه بالشكر للمنظمة على الجهود التي تبذلها في تطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي العالمي وتعزيز إجراءات السلامة الجوية.





من ناحية أخرى تقدم محمد رحمه المدير الإقليمي لمكتب الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط بالشكر للفريق يونس المصري وزير الطيران المدني على رعاية ودعم الوزارة وشركاتها التابعة لاحتفالية مرور ٧٥ عاما على إنشاء المنظمة وكذلك دعم ورعايته لكافة المبادرات التي تتبناها الإيكاو.



الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية فازت هذا العام بعضوية مجلس منظمة الايكاو لمدة ثلاث سنوات، حيث حصلت على المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في انتخابات الدورة الـ40 للجمعية العمومية للمنظمة.



يذكر إن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التى انضمت إلى منظمة الإيكاو، ووقعت اتفاقية شيكاغو في ١٣ مارس عام ١٩٤٧، كما تفتخر مصر بإستضافتها المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدنى الدولي لمنطقة الشرق الاوسط بالعاصمة القاهرة منذ عام 1953 الأمر الذي يؤكد الدور الريادي والمحوري الذي تقوم به مصر للمجتمع الدولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).



ولا تدخر وزارة الطيران المدني المصري جهدًا لتقديم كافة اشكال الدعم لمنظمة (الإيكاو) وخاصة دعمها المبادرات الصادرة عنها وكذا مشاركتها الفعالة في الموضوعات الخاصة بالبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي فضلًا عن استضافة مصر العديد من الدورات التدريبية التي تساعد علي تبادل الخبرات واكتساب العديد من المهارات وكذا المؤتمرات الهامة.

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، مع منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، بمرور ٧٥ عاما على إنشاء المنظمة.