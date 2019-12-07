كلوب عن محمد صلاح: لسنا في لعبة فيفا أو بلاي ستيشن

كشف الألماني يورجن كلوب عن سر عدم مشاركة محمد صلاح في مباراة إيفرتون التي انتهت بفوز فريقه 5-2 في الدوري الإنجليزي.

ودافع كلوب عن قراره بعدم إشراك محمد صلاح وإدخال فيرمينو للمباراة في وقت متأخر بدعوى أن جدول مباريات ليفربول في هذا الشهر مزدحم جدًا قائلًا: "الموسم الحقيقي ليس مثل لعبة فيفا على جهاز بلاي ستيشن".

وأضاف كلوب: "الآن وقت إجراء التغييرات في التشكيلة فالوضع الحالي يتطلب منا أن نفعل ذلك بالتأكيد.. الموسم ليس مثل لعبة فيفا على بلاي ستيشن فهناك لاعبون لا يحتاجون إلى الراحة لفترة أطول".

وبعد إراحة صلاح وفيرمينو الأربعاء توقع الخبراء أن يريح المدرب الألماني نجمه السنغالي ساديو ماني خلال مواجهة الريدز أمام بورنموث السبت.

ويلعب ليفربول مساء يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا مع ريد سالزبورج النمساوي كما سيتوجب عليه السفر منتصف الشهر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.