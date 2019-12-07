توفيق عكاشة: المصرييون سيحكمون تركيا في هذا التوقيت

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه سيتم تقسيم تركيا عام 2020 إلى 2025.





وأضاف "مش عايز أكمل لأني لو كملت هقول القاهرة ستحكم القسطنطينية بس مش بالوضع اللي إحنا فيه".





وتابع خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تركيا سيتم تقسيمها إلى دولتين أو ثلاث خلال الفترة المقبلة.





وواصل أن "الحزب السياسي في تركيا يدعي الدين وليس متقوقعا داخل حدوده ويتدخل في شئون البلاد الأخرى".



