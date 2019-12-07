كورة لايف MANCHESTER CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يوناتيد بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ديربي مانشستر TV

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق مانشستر يونايتد في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وتُقام مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما في يوم السبت.









ويدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسعى فريق مانشستر سيتي لمحاولة تعزيز موقعه أيضاً في مقدمة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



