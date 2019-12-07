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جت لي إمبراطور للصين في الإعلان الترويجي الأول لفيلم "Mulan"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرحت شركة ديزني الإعلان الترويجي الأول للنسخة الحية من فيلم mulan، الذي كانت قد طرحت منه نسخة كارتونية شهيرة أواخر التسعينيات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم، الذي ظهر به النجم الكبير جت لي حيث يجسد شخصية إمبراطور الصين بالفيلم.

ويعتبر فيلم mulan واحدا من ضمن العديد من أفلام ديزني التي طرحت منها نسخ سينمائية حية، بعد سنوات طويلة من طرحها للمرة الأولى في نسختها من الرسوم المتحركة.

وسبق لشركة ديزني طرح أفلام سينمائية حية لأفلام هي Maleficent: Mistress Of Evi، و"سيندرلا"، من بطولة النجم ريتشارد مادين، وفيلم الجميلة والوحش من بطولة النجمة البريطانية الكبيرة "إيما واتسون".
وكذلك فيلم الأسد الملك من بطولة النجمة بيونسيه والنجم دونالد جلوفر في أداء الأصوات الرئيسية، وفيلم كتاب الأدغال، وفيلم علاء الدين من بطولة النجم ويل سميث والفنان ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وفيلم الفيلم الطائر ذو الأذنين العملاقة، "دمبو".

ومن الأفلام السينمائية الحية التي من المقرر طرحها قريبا من إنتاج شركة ديزني، فيلم "ليتل ميرميد" الذي أعلنت ديزني عن طرح نسخة سينمائية حية منه قريبا من بطولة المغني الشاب ونجم فريق وان دايركشن البريطاني "هاري ستايلز".

ومن أبرز الأفلام التي تعمل ديزني على صناعتها حاليا لطرحها كنسخة سينمائية حية في المستقبل، فيلم 101 Dalmatians، الذي تشارك في بطولته النجمة إيما ستون وتقوم بتصويره حاليا في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن.

وتدور أحداث الفيلم، حول قصة سيدة أعمال جشعة، مهووسة باسم "كرويلا دو فيل"، التي تجسدها إيما، باقتناء فرو الحيوانات بمختلف فصائلها، وتستغل جميع نفوذها وثروتها للحصول على فرو أندر الحيوانات.

ويصادف "كرويلا" أحد الموظفين بشركتها، يمتلك أسرة كبيرة من الكلاب البيضاء المرقشة بالأسود، من سلالة كلبه الخاص وأنثاه التي تمتلكها زوجته.

ويبلغ عدد هذه السلالة من الجراء، 101 جرو، وتحاول "كرويلا" التي تجسدها النجم إيما ستون، الحصول عليهم لسلخهم والحصول على الفرو الخاص بهم لتصنع منه معطف لها.

جدير بالذكر أن هذه لن تكون النسخة السينمائية الحية الأول التي تطرح من فيلم 101 Dalmatians، حيث سبق لشركة ديزني طرح الفيلم في نسخة سينمائية حية على جزئين في عام 1996 من إخراج ستيفن هيريك، وفي عام 2000 من إخراج كيفن ليما، وجسدت شخصية "كرويلا دو فيل" في الجزئين النجمة الكبيرة "جلين كلوس"، وشارك في أدوار البطولة الرئيسية بالجزء الأول، جيف دانيالز، وجولي ريتشاردسون، وجون بلورايت.

في حين شارك في بطولة الجزء الثاني كل من "لون جرفود"، وأليس إيفانس، وتيم مكلنيرني، وجيرارد ديبارديو.
ومن المرتقب طرح النسخة الحديثة من فيلم 101 Dalmatians للنجم إيما ستون بحلول عام 2021.
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