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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7/12/2019 في بيان هام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
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درجات الحرارة
درجات الحرارة
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قالت الأرصاد الجوية، في بيان هام إن درجات الحرارة تكون حول معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، وتخفص درجات الحرارة درجة واحدة اليوم وتسجل القاهرة 22 درجة.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أن طقس السبت، دافء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أن حركة الرياح، أغلبها تكون شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب متوقع في حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة 

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22
شبين الكوم 15 22
الإسكندرية 17 21
مطروح 17 22
بورسعيد 16 21
الزقازيق 12 22
الإسماعيلية 10 22
السويس 14 23
رفح 12 20
سيوة 09 21
نخل 07 20
كاترين 04 15
المنيا 12 22
سوهاج 13 24
الأقصر 12 24
أسوان 14 25 
حلايب 20 25
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