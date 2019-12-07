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موعد مباراة النجم الساحلي اليوم والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
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النجم الساحلي
النجم الساحلي
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يواجه النجم الساحلي التونسي، فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، اليوم السبت 7/12/2019، في إطار الجولة الثانية، لدوري المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة النجم الساحلي

ويستضيف فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، فريق النجم الساحلي، في الـ3 عصراً بتوقيت القاهرة، على "ملعب ماندافا"، في المجموعة التي تضم الأهلي والهلال السوداني.

القناة الناقلة لمباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة الحقوق الحصرية، لدوري أبطال إفريقيا،  عن نقل مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي2".

ترتيب مجموعة النجم الساحلي

ويأتي النجم الساحلي التونسي، في وصافة ترتيب المجموعة بعد الأهلي المتصدر مؤقتاً، بعد هزيمته للأخير في الجولة الأولى، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بتونس.

النجم الساحلي يحتاج إلى الفوز

يكفي النجم الساحلي الفوز، لاعتلاء صدارة مجموعة الأهلي، وسيبقى في جعبته 6نقاط، وسيأتي الأهلي في المرتبة الثانية، بعد تغلبه على الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على "استاد الأهلي الجديد" ليلة أمس، بينتيجة هدفين لهدف، في حين يتزيل بلاتينيوم المجموعة، وفي حال خسارة أبناء تونس، سيظل المارد الأحمر في الصدارة.

تشكيل النجم الساحلي

واستقر جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام بلاتينيوم، والذي يأمل من تحقيق الفوز بالمباراة، ليعتلي صدارة المجموعة بـ6 نقاط.
في حراسة  المرمى: أشرف كرير.

خط الدفاع: كوناتي، عمار الجمل، بن وناس، إضافة إلى  وجدي كشريدة.

وفي وسط الميدان: محمد مثناني، زياد بوغطاس، الشيخاوي، ماهر حناشي، ومالك بعيو.

ومهاجم وحيد: أنيس سلتو.

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