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هنادي مهنا تتألق في أحدث إطلالة لها على "إنستجرام"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
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هنادى مهنا
هنادى مهنا
سيدة صادق
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قامت الفنانة هنادي مهنى، بنشر صورة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وهي ترتدي بلوزة سوداء، واعتمدت على ميكب هادي يظهر ملامح وجهها المميزة، وتسريحة بسيطة، تظهر لون شعرها بني كستنائي، وحلق أنيق، يكمل جمال الصورة.


وقامت بالتعليق على الصورة قائلة: "اعرف قيمه نفسك".


أعجب بالصورة الكثير من الجمهور وقامو بالتفاعل والتعليق على الصوره كالتالي "رائع، يروحي على حياتي بموت فيكي، قمر بيتصور اول مره اشوف قمر بيتصور.


يشار أن الفنانة هنادى مهنا، فازت بجائزة "الدير جيست" كأفضل ممثله شابة في ٢٠١٩، وذالك لدورها في مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان.


ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، أحمد صيام، نسرين أمين، حلا شيحة، مصطفى منصور، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر.


ويذكر انها تقوم حالياً بتصوير مسلسل "ملاك" مع الفنانه آيتن عامر، والفنان محمود عبد الغني، والفنان فراس سعيد، صبري فواز، اميره العايدي.


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