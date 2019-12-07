السلطان قابوس بن سعيد يجري فحوصات طبية في بلجيكا

أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، أن السلطان قابوس بن سعيد، سيسافر إلى بلجيكا اليوم السبت لإجراء فحوصات طبية.

وقال ديوان البلاط السلطاني، إن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة" من الوقت.

وسافر السلطان قابوس (79 عاماً) للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ 2014.

قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان. يعد حاليًا صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم الذين هم على قيد الحياة حاليًا.

قابوس بن سعيد بن تيمور هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، تلقى دروس المرحلة الإبتدائية والثانوية في صلالة وفي سبتمبر من عام 1958م أرسله والده إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة سافوك، ثم إلتحق في عام 1379هـ الموافق 1960م بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، حيث أمضى فيها عامين و هي المدة المقررة للتدريب درس خـلالها العلوم العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان، ثم إنضم إلى إحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الإتحادية آنذاك لمدة ستة أشهر مارس خلالها العمل العسكري.