حكيم يطرح أحدث ألبوماته الغنائية "الرجل الصح" 17 ديسمبر الحالي

يستعد النجم حكيم لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "الرجل الصح" 17 ديسمبر الحالي، وهو نفس اليوم الذي صدر فيه أول ألبوماته "نظرة" والذي حقق نقلة كبيرة في سوق الأغنية، وكانت نقطة انطلاق حكيم الفنية.

الألبوم يضم 10 أغنيات صور حكيم منها ثلاثة أغاني وهم "سيبونا في حالنا" و"قلبي يا ناس" و"الموضة السنة دي".

الألبوم شارك في تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، والمنتج الفني فايز عزيز، وإنتاج "lion of Egypt hakim".