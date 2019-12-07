عاجل | الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم.. وتُعلن مناطق سقوط الأمطار

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم السبت الموافق 7/12/2019، مشيرين إلى تعرض البلاد للشبورة المائية صباحا مما تعيق الرؤية أمام السائقين.





وقال الخبراء إن يكون طقس السبت، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.





وتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بينما الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.





درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 22 16

الإسكندرية 21 17

وسوهاج 24 13

الأقصر 24 14

أسوان 25 14