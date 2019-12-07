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يلا كورة LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم بالدوري الإسباني اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
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يحل فريق ريال مايوركا ضيفاً على نظيره فريق برشلونة في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتُقام مباراة برشلونة وريال مايوركا في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي الإسبانية.

يدخل فريق برشلونة المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يسعى فريق ريال مايوركا لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر، وسوف يدخل فريق ريال مايوركا مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق برشلونة، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ريال مايوركا إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق ريال مايوركا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

تابع لايف مباراة برشلونة وريال مايوركا مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال مايوركا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق برشلونة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.
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