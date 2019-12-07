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اسعار العملات اليوم في مصر السبت 7 ديسمبر 2019 أمام الجنيه في كبرى البنوك المصرية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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أسعار العملات اليوم في مصر 

حافظت اسعار العملات اليوم في مصر على استقرارها مقابل الجنبه المصري مع بداية تعاملات الاسبوع السبت 7-12-2019 ، وتشهد اسعار العملات العربية والاجنبية حالة من الاستقرار امام الجنيه خلال الفترة الحالية أمام الجنيه المصري، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

 اسعار الدولار اليوم في البنوك
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cibنحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

اسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية 

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8268 جنيهًا للشراء 17.9641 جنيهًا للبيع، سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1084 جنيهًا للشراء 21.2755 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2622 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7570 جنيهًا للشراء 14.8734 جنيهًا للبيع

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

 اسعار العملات العربية اليوم 
سجل متوسط سعر الريال سعودي 4.2852 جنيهًا للشراء 4.3183 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.9134 جنيهًا للشراء 53.3337 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو  4.3751 جنيهًا للشراء 4.4087 جنيهًا للبيع

 اسعار العملات في العالم 
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنحو 0.12 بالمئة أمام العملة الأوروبية اليورو ليسجل 84.42 بنس لليورو، وهو أعلي مستوى منذ مايو 2017، وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الإمريكي بنحو 0.42 بالمئة ليسجل 1.3159 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

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