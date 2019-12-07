اسعار العملات اليوم في مصر السبت 7 ديسمبر 2019 أمام الجنيه في كبرى البنوك المصرية





أسعار العملات اليوم في مصر





حافظت اسعار العملات اليوم في مصر على استقرارها مقابل الجنبه المصري مع بداية تعاملات الاسبوع السبت 7-12-2019 ، وتشهد اسعار العملات العربية والاجنبية حالة من الاستقرار امام الجنيه خلال الفترة الحالية أمام الجنيه المصري، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:



اسعار الدولار اليوم في البنوك سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cibنحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.





اسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية





سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8268 جنيهًا للشراء 17.9641 جنيهًا للبيع، سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1084 جنيهًا للشراء 21.2755 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2622 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7570 جنيهًا للشراء 14.8734 جنيهًا للبيع



