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"الخشت" يستحدث تقليدًا جديدًا بجامعة القاهرة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
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اللقاء
اللقاء
آية حمروشي
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قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه استحدث تقليدًا جديدًا بجامعة القاهرة، وهو عقد محاضرة باسم "محاضرة الجائزة" لكل من يحصل على جائزة النيل التي تمثل تتويجا للمسيرة الكبيرة والإيجابية للفائزين بها، ويحاضر فيها الحاصلون على الجائزة من أبناء الجامعة.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تفتخر بكل من الدكتور مفيد شهاب والدكتور جابر عصفور لأنهما من قامات مصر القانونية والفكرية.

وأكد "الخشت" استقلال جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن كل فرد ينتمي للجامعة يحافظ على استقلاليتها بطريقته وأسلوبه في إطار مؤسسي يحكمه القانون وليس أغراض الظهور الاعلامي والصياح، موضحًا أن الجامعة مستقلة طريقها العلم وغايتها الوطن، وأن هذا الاستقلال لا يعني الانعزال أو التعالي ولكنه يتم بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية في إطار من القانون الذي يحكم هذه العلاقة، لأن الدولة الوطنية بمعني الكلمة هي دولة مؤسسات.

وجاء ذلك على هامش تكريم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، للدكتور مفيد شهاب الأستاذ بكلية حقوق، ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور جابر عصفور الأستاذ بكلية الآداب، ووزير الثقافة الأسبق، بمناسبة حصولهما على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية والانسانية لعام 2018.

ومن ناحيته أعرب الدكتور مفيد شهاب، عن سعادته واعتزازه وشكره للدكتور محمد الخشت، عن لفتته الكريمة بالتكريم الذي له دلالاته ومعانيه المتميزة، من حيث القيم والمثل والمبادئ التي يجب أن ندافع عنها أيًا كانت مواقعنا أو المسئوليات التي نتحملها، وهذا ليس بكثير على جامعة القاهرة التي تمثل الجامعة الأم والأصل التي يقتدي بها الجميع.

وبدوره قال الدكتور جابر عصفور، إنه سعيد بأن يكون على رأس هذه الجامعة د محمد الخشت وهو رجل يقدر أن الجامعة دينها العلم، ولايُسمح لأي جهة ما أن تحيد بالجامعة عن طريقها المرسوم ومنهجيتها العلمية دون تحيز ديني، مشيرًا إلى ما حدث من عمليات إرهاب ديني سواء في محيط الجامعة أو في داخلها، في الماضي، لكن الجامعة الآن برأت من التطرف والإرهاب الذي عانت منه في الماضي.
"الخشت" يستحدث تقليدًا جديدًا بجامعة القاهرة
"الخشت" يستحدث تقليدًا جديدًا بجامعة القاهرة
"الخشت" يستحدث تقليدًا جديدًا بجامعة القاهرة
"الخشت" يستحدث تقليدًا جديدًا بجامعة القاهرة
"الخشت" يستحدث تقليدًا جديدًا بجامعة القاهرة
"الخشت" يستحدث تقليدًا جديدًا بجامعة القاهرة
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