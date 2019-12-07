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غدًا.. افتتاح معرض "القاهرة عاصمة الحضارة الإسلامية" بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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ضمن احتفالات وزارة الثقافة، باليوم العالمى للغة العربية، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرضا لفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، فرع مكتبة القاهرة الكبري، تحت إشراف السيد صالح مدير المكتبة، وذلك فى الحادية عشر من صباح غدًا الأحد ٨ ديسمبر الجارى  .

 

يأتى المعرض تحت عنوان "القاهرة عاصمة الحضارة الإسلامية" ينظمه للمرة الثانية، فنانى الخط العربى الفنان أحمد الشافعي والفنان أشرف حسن، ويشارك فيه ٤٠ فنانا من مختلف الدول العربية والأجنيبة منها مصر وسوريا ولبنان وإيطاليا .

 

بحضور  شيخ الخطاطين بمصر الفنان الكبير محمد حمام، والفنان الكبير عصام عبد الفتاح رائد الخط الكوفي في الوطن العربي، ويستمر المعرض حتي ١٠ ديسمبر الجارى .

 

ويسعد إدارة المكتبة أن توجه دعوة عامة لكل عشاق وفنانى فن الخط العربى بحضور المعرض بمقر المكتبة « سبيل قيتباى » شارع شيخون ميدان صلاح الدين بالقلعة خلف قسم الخليفة .

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