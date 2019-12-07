"طرق التربية الإيجابية".. ندوة بمكتبة القاهرة عن طرق الانضباط في تنشئة الأطفال (صور)

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان" طرق التربية الإيجابية" أمس الخميس، بالتعاون مع الصالون الفكرى، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

تحدث فى الندوة الدكتور أحمد عبد الله، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، ومؤسس الصالون الفكرى، والدكتورة هنا أبوالغار، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة .

استعرضت الدكتورة هنا أبوالغار خلال الندوة، الأسلوب التربوى الذى يجب أن تتبعه الأسرة فى تربية الأبناء، واكتسابهم قدرات وصفات هامة تمكنهم من التفاعل فى الحياة بإيجابية، والانضباط الذاتى والقدرة على التحكم فى النفس، وفهم المشاعر الشخصية، والحث على كل ما ينمى المشاعر الايجابية لدى الطفل وينحى المشاعر السلبية جانبا .

كما أشارت أبوالغار إلى أن الانضباط هو الأسلوب الأكثر نجاحا فى تربية طفل ومراهق متزن، وأن قواعد الانضباط فى المنزل لابد أن تكون واضحة وتطبق بانتظام، ويأتى على قمتها تنظيم الوقت وإدراك قيمته .

وتحدث الدكتور أحمد عبد الله عن أنواع التربية، وذكر منها التربية المتساهلة وهم الذين يسمحون لإبنائهم بعمل أى شئ تقريبا دون توجيهات أو نصائح، وقال إن القواعد والانضباط فى هذه البيوت قليلة والأطفال يحلون مشاكلهم بأنفسهم، ويعانون هولا دراسيا، ومهنيا أيضا عند العمل، حيث يفقدون الالتزام بقواعد العمل وعدم انجاز مهامه حتى النهاية، كما يعانون صحيا من عدة أمراض مثل السمنة .