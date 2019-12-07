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صدمة برشلونة في ميسي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:15 ص
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أنه يخشى اعتزال ليونيل ميسي نجم الفريق وتأثيره على المستقبل في كامب نو

 

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا قلق بشأن اليوم الذي سيرحل فيه ميسي عن برشلونة ولذلك أرغب في التوقيع معه على عقدٍ جديد، فهو لا يزال أمامه الكثير، لقد تحدثنا عدة مرات، وليس لديه مشكلة للاستمرار في برشلونة".

 

وألمح رئيس برشلونة إلى مستقبل فالفيردي المدير الفني للفريق إلى أنه لن يكون جيدًا إذا لم يفز بكل البطولات قائلًا: "لقد رأيت الكثير من المدربين وكلهم جادون لأن مسؤولية تدريب برشلونة هائلة.. كل عام لا تملك أي خيار سوى الفوز بكل شيء، فإما أن تربح كل شيء، أو سيكون موسمك ليس جيدًا".

 

وأضاف رئيس برشلونة: "فالفيردي لديه عقد حتى نهاية الموسم المقبل ولكن في الربيع المقبل، هناك بند في العقد سيقرر من خلاله هو أو النادي الانفصال من عدمه".


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