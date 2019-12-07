تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول

يستقبل ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" نظيره إسبانيول ظهر اليوم السبت في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".



ويتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لخطف صدارة الترتيب مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة برشلونة أمام ضيفه ريال مايوركا.



ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بغيابات عديدة وفي مقدمتهما إيدين هازارد وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وخاميس رودريجيز.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم أمام إسبانيول على النحو التالي :-



حراسة المرمى : كورتوا



خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - ميندي



خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش - إيسكو



خط الهجوم : كريم بنزيمة - رودريجو.