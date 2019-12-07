بـ"موشن جرفيك".. الإفتاء تنشر آلية مهمة في علاج التطرف



وأوضح مقطع الفيديو، أن الفتوى الصحيحة، هي اللبنة الرئيسية لتشكيل وعي الفرد السوي، والمجتمع المتكاتف، والدولة الرائدة، والأمة الحضارية المتفاعلة، ومن خلال هذه الرؤية تم إنشاء مظلة جامعة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتنطلق المشروعات التجديدية، والمؤتمرات العالمة بهدف ترسيخ منهج الفتوى الوسطية.





وأرادت تيارات التشدد استغلال الفتوى أسوء استغلال في إشاعة الفرقة، وبث روح الكراهية، وتشجيع على العنف والإرهاب، ولهذا تضافرت الجهود، وأثمرت المؤتمرات العالمية عن اصدار ميثاق شرف عالمي للفتوى بهدف تخليصها من براثن تلك الجماعات، كما صدر المؤشر العالمي للفتوى لرصد حركة الفتوى في العالم، وللرد على كل من يشذ من الفتاوى.



نشر المركز الإعلامي لدار الإفتاء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو بطريقة "الموشن جرافيك" عن الفتوى الصحيحة.