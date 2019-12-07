الغجرية المتمردة "كارمن" تشعل جمهور الأوبرا بالقاهرة (صور)

الغجرية المتمردة التي تغني للحرية وللحب وجنونه، حول ذلك تدور أحداث عرض "كارمن" لفرقة فلامنكو دى مدريد الإسبانية التى تزور مصر حاليا، وأخذت جمهور الأوبرا أمس الأول فى رحلة إلى عالم به الكثير من الخيال والحرية باستخدام مجموعة من الحركات الأصيلة فى باليه "الفلامينكو" المليئة بالألوان المبهجة، مما أبهر الجمهور وجذب اهتمامهم متفاعلين مع العرض تصفيقا وصفيرا وحتى إسدال الستار.

الغجرية المتعالية

الفنان ماهر ذكرى مدير الفرقة قال: أن العرض صمم رقصاته فرانسيسكو جويريرو والإخراج الفني لـ «لوتشيانو رويز» ويدور في مدينة إشبيلية عام ١٨٣٠ حول الفتاة الغجرية المتعالية «كارمن» التى تسعى لإيقاع الرجال فى حبها وتتودد للعريف «دون خوسيه»، الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى «شقي» خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها وقاده هذا الحب الجارف إلى ساحة الإعدام.

الشكل الكلاسيكي للرقص الإسباني

«فلامنكو دى مدريد» «فلامنكو دي مدريد» تهدف إلى الحفاظ على الشكل الكلاسيكي للرقص الإسباني والبروليرو، الذي يعد جزء أصيل من تاريخ الفنون في إسبانيا وتختتم عروضها غدا «الأحد» بالأوبرا، ويؤدى الأدوار كلا من نويليا كاساس في دور «كارمن»، فيكتوريا دويندي في دور «مانويلا»، فرانسيسكو جويريرو في دور «دون خوزيه» وإفان جاليجو في دور «إسكاميللو»، وذلك برؤية خاصة تهتم بتصوير المشاعر الإنسانية يجسدها الموسيقى والتناغم الحركي وألوان الملابس المبهجة.

حب الخيال والحرية

رسالة العرض هى الدعوة إلى حب الخيال والحرية وهو سر كارمن الأبدى الذي جعلها تعيش وتلهم الفنانين منذ القرن التاسع عشر، من خلال خطوط عريضة من حكاية حدثت بالفعل في إسبانيا، وتحولت الشخصية إلى أسطورة أكسبتها موسيقى «بيزيه» روحا جديدة وطغى عليها معنى اسم كارمن باللاتينية: سحر الكلمات والشعر والغناء.