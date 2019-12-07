"ترامب" يدعو البنك الدولي إلى التوقف عن إقراض الأموال إلى الصين

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البنك الدولي، إلى التوقف عن إقراض الأموال إلى الصين، وقال إن بكين لديها "الكثير من المال" من تلقاء نفسها أو يمكن أن "تنتج" ذلك إذا رغبت.





وجاءت التعليقات التي نشرت على حساب "تويتر" الرسمي للرئيس الأمريكي، بعد يوم واحد فقط من تبني البنك الدولي لخطة جديدة لتزويد الصين بما لا يقل عن مليار دولار كقروض منخفضة الفائدة سنويًا على الرغم من اعتراضات واشنطن.





في يوم الخميس، قال البنك الدولي، إنه وافق على خطة جديدة للإقراض مدتها خمس سنوات لدعم الصين من 1 إلى 1.5 مليار دولار كقروض منخفضة الفائدة سنويًا حتى عام 2025.





ووفقًا لما أوردته "سي إن بي سي"، عارض وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين بشدة الخطة، قائلاً للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إن ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية في مجلس الإدارة اعترضوا على الخطة الجديدة.





وأصر المسؤول الأمريكي، على أن البنك الدولي يجب أن "يخرج" الصين من برنامج القروض الميسرة كدولة منخفضة أو متوسطة الدخل.





ومع ذلك، من المحتمل أن تشير الخطة إلى "انخفاض تدريجي" من متوسط ​​سابق قدره 1.8 مليار دولار، حيث أن المؤسسة المالية قد خفضت بالفعل قروضها إلى الصين من 2.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 إلى 1.3 مليار دولار في عام 2019.





قال البنك الدولي، إن الانخفاض في الإقراض كان متوقعًا تمشيًا مع "إطار الشراكة للدولة".





تأتي تعليقات "ترامب"، قبل أسبوع واحد من جولة جديدة من التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية المقرر لها 15 ديسمبر، وسط حرب تجارية مستمرة بين واشنطن وبكين.





في حين لا يزال من المتوقع أن يبرم الاقتصادان الرائدان في العالم اتفاقية تجارية مؤقتة قبل الموعد النهائي في ديسمبر بعد مفاوضات "مكثفة"، قال دونالد ترامب، خلال قمة لحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، إنه ليس في عجلة من أمره للتوقيع على اتفاق مؤقت مع بكين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه: "من بعض النواحي، من الأفضل الانتظار إلى ما بعد انتخابات صفقة الصين. لكنهم يريدون عقد صفقة الآن".





تورطت الصين والولايات المتحدة في خلاف اقتصادي ودبلوماسي مرير بسبب الحرب التجارية المستمرة ودعم واشنطن للاحتجاجات العنيفة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الصين.





بصرف النظر عن الخلافات الاقتصادية، توترت العلاقات الصينية الأمريكية بشكل أكبر من خلال إصدار تشريع أمريكي مؤخراً يحظر تصدير معدات مكافحة الحشود إلى الشرطة في هونج كونج والاعتراف بالقوانين الحالية التي تسمح بمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب الاحتجاجات المستمرة في المنطقة.





وردت الصين على هذه الخطوة من خلال فرض عقوبات على عدد من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش والوقف الوطني للديمقراطية، بينما تدين تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية للبلاد.