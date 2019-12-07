وسام ممدوح تحتفل بتوقيع "الغريب" بالإسكندرية (صور)

وسط حضور مميز من المثقفين والمهتمين، أقامت الكاتبة د. وسام ممدوح حفل توقيع كتابها الأول بعنوان “الغريب” في مكتبة الملاذ في سابا باشا مقابل نادي الأطباء بالإسكندرية.

الكتاب الذي صدر عن دار نشر يوريكا يضم قصتين قصيرتين الأولى بعنوان “الغريب”، والثانية بعنوان “ملائكة أم شياطين”.

وقالت “د. وسام” أنها حرصت على كتابة القصتين باللهجة العامية لتوصيل الرسالة إلى القارئ لأن القصص رومانسية درامية.

الكاتبة د. وسام ممدوح صيدلانية سكندرية عاشقة للقراءة وتهوى الرسم والتصوير.. وتكتب مقالات فى عدد من الصحف والمواقع المصرية.