بكلمات مؤثرة.. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة إلى والدها الراحل

أعربت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن شعورها بالحزن والاشتياق لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت إيمي صورة لها وهى برفقة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وعلقت إيمي على الصورة قائلة:"معقول فات شهرين بالسرعة دي، أول مرة تغيب عنى كل ده، الصبر من عندك يارب على فراق أغلى الناس، الدعاء لبابا وامواتنا جميعًا، كان دايما يقولى ادلعى ف خير أبوكي مش عارف لما تتجوزى جوزك هيعمل معاكى ايه، مفيش بعد أبويا دلع"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء للفنان الراحل طلعت زكريا بالمغفرة والرحمة.



لمحات عن حياة الفنان الراحل طلعت زكريا وتفاصيل وفاته



في سياق آخر، ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في محافظة الإسكندرية عام 1960 ، تزوج مرتين الزوجة الأولي هي إم نجليه إيمي وعمر، وتزوج المرة الثانية من شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، وذلك عام٢٠٠٥، واستمر الزواج لمدة 10 سنوات، ثم انفصل عنها دون إبداء أي اسباب للانفصال، توفى عصر يوم الثلاثاء الموافق ٨ من أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض.



آخر أعمال طلعت زكريا السينمائية والدرامية



يُشار أن آخر أعمال طلعت زكريا السينمائية مشاركته فى فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والفيلم تم عُرض بالسينمات في شهر ديسمبر لعام 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.



ومن ناحية أخري كانت آخر أعماله الدارمية مشاركته في مسلسل الزبيق مع الفنان كريم عبد العزيز و شريف منير، وذلك في عام 2017.



كما انتهي قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "الموقف"، والفيلم شارك في بطولته منة فضالى ومحمد رضا، ريكو، إخراج ممدوح زكي،ولم يتم تحديد موعد عرضه حتي الآن.



