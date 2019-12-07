"يلا شوت"مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس يلا شوت |مباراة الزمالك اليوم مباشر hd | بث مباراة الزمالك كورة ستار

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:





العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريقيا السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك

بث مباشر مباراة الزمالك ضد بريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد بريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.





تابع لايف مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الزمالك في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.







