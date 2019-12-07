«كورة لايف» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو بث مباشر KORA STAR مباراة الزمالك يلا شوت ZAMALEK

يحل فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي ضيفاً على نظيره فريق الزمالك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية.

يحل فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي ضيفاً على نظيره فريق الزمالك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية.

وتُنقل مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال لنقل المباريات، ويدخُل فريق الزمالك المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق بريميرو دي أغوستو لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.