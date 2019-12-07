Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك يختبر كارتيرون لتضميد الجراح ضد أول أغسطس

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
Advertisements
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
Advertisements

يستضيف نادي الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي في الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

ويخطط الزمالك مع مدربه الجديد باتريس كارتيرون لتعويض الهزيمة أمام مازيمبى الكونغولى نظيفة مما جعله في المركز الأخير من المجموعة الأولى بعد إقالة ميتشو من تدريب الفريق بينما أول أغسطس في المركز الثاني بنقطة وحيدة.

 

 وتعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأولى لباتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الشرقية بثلاثية نظيفة في كأس مصر.

 

وحرص باتريس كارتيرون على دراسة أول أغسطس الأنجولي جيدًا من أجل تحقيق الفوز وتقديم أوراق اعتماده لدى جماهير القلعة البيضاء.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك كارتيرون دوري أبطال أفريقيا الزمالك واول اغسطس اخبار الزمالك

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 13 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 13 ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة ميتشو في الزمالك

عاجل..بدء جلسة مرتضى منصور مع ميتشو

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

بالأرقام.. كشف حساب الصربي "ميتشو" مع الزمالك بعد إقالته

أخبار الزمالك: إقالة ميتشو وتولي كارتيرون.. وآخر تفاصيل هروب النقاز

باتريس كارتيرون يحلم بالبطولة الأولى فى مصر مع الزمالك.. ماذا قدم مع الأهلى ووادي دجلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: اقترب إلى الله...

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة والحسين محمد يكتبان: "شروق" الحلم الإسرائيلي و"غروب" الحلم العربي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

DMCA.com Protection Status