Advertisements
Advertisements
Advertisements

​كورة أون لاين مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت 7-12-2019 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يحل فريق النجم الساحلي التونسي ضيفاً على نظيره فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على أراضي دولة زيمبابوي.

وتُنقل مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق النجم الساحلي المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق بلاتينيوم ستارز لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.

بث مباشر مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تُذاع مباراة النجم الساحلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني AHLY VS AlHilal Omdurman بث مباشر Caf Champions League

منذ حوالي 12 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 16 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 15 ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 12 ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة والحسين محمد يكتبان: "شروق" الحلم الإسرائيلي و"غروب" الحلم العربي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

DMCA.com Protection Status