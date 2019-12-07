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مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر يلا شوت

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الوداد البيضاوي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي المغربية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شوت  لنقل المباريات على توفير كافة روابط نقل المباراة بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي
بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تُذاع مباراة الوداد البيضاوي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الثانية المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

ويمكنكم زوارنا الكرام مشاهدة أهم مباريات اليوم بث مباشر من خلال موقع كورة لايف  لنقل المباريات يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز السبت 7/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا
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