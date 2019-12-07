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« كورة ستار PLUS » مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الوداد beIN sport

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز بث مباشر السبت 7/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضيفاً على نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز في يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي المغربية.

وتُنقل مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال يلا شوت لنقل المباريات، ويدخُل فريق الوداد البيضاوي المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق صن داونز لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الوداد البيضاوي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت.


تابع لايف مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز مباشر، حيث يدخل فريق الوداد البيضاوي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق صن داونز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الوداد البيضاوي في تحقيق الانتصار مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق الوداد البيضاوي في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز بث مباشر، وسوف يدخل فريق صن داونز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الوداد البيضاوي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق صن داونز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق صن داونز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
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