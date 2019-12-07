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عاجل- خناقة في الأهلي "صورة"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشاجرة قوية عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمس أمام الهلال السوداني.

وعقب إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية أحداث المباراة قام فتحي بدفع رامي ربيعة محملًا إياه الهدف الذي دخل في شباك الفريق الأحمر، ليقوم رامي بالرد على فتحي ويدفعه هو الأخر.


وبعدما شاهد زميلهم مروان محسن المشاجرة تدخل سريعًا وحاول إنهائها بمساعدة حسين الشحات.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا مساء أمس الجمعة على حساب الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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