عاجل- خناقة في الأهلي "صورة"

دخل الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشاجرة قوية عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمس أمام الهلال السوداني.

دخل الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مشاجرة قوية عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمس أمام الهلال السوداني.

وعقب إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية أحداث المباراة قام فتحي بدفع رامي ربيعة محملًا إياه الهدف الذي دخل في شباك الفريق الأحمر، ليقوم رامي بالرد على فتحي ويدفعه هو الأخر.

وعقب إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية أحداث المباراة قام فتحي بدفع رامي ربيعة محملًا إياه الهدف الذي دخل في شباك الفريق الأحمر، ليقوم رامي بالرد على فتحي ويدفعه هو الأخر.