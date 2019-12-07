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ترامب يرد على "سي إن إن": ليس لدي هاتف شخصي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقارير إعلامية، ذكرت أنه لا يزال يستخدم هاتفا محمولا شخصيا، بالرغم مما يحمل ذلك من مخاطر على سرية اتصالاته.

 

وقال ترامب عبر حسابه على موقع  "تويتر" أمس الجمعة: "تزعم قناة سي إن إن للأخبار الزائفة أنني لا أزال أستخدم هاتفا نقالا شخصيا للمكالمات رغم التحذيرات الأمنية المتكررة. هذه معلومات وتقارير خاطئة تماما".

 

وأضاف ترامب: "لم يكن لدي هاتف محمول شخصي منذ سنوات. لا أستخدم سوى الهواتف التي اعتمدتها ومنحتها الحكومة"، مطالبا "سي إن إن" بالتراجع عن ادعاءاتها.

 

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين سابقين وموظفي استخبارات، أن ترامب لا يزال يستخدم الهاتف النقال الشخصي الذي كان لديه حتى قبل توليه منصب الرئاسة.

 

وق أجرى ترامب اتصالات هاتفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاهلا التحذيرات المتكررة من أن ذلك قد يجعله عرضة للتصنت من قبل جهات خارجية.

 

 

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الكلمات المفتاحية

هاتف شخصي سي ان ان ترامب امريكا

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