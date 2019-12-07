مدرب المنتخب الاولمبي: محمد صلاح مرحب بالانضمام في أولمبياد طوكيو

قال كمال عبد الواحد مدرب احمال منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة في تصريحات صحفية أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مرحب بالانضمام لصفوف المنتخب في بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة المقامة في اليابان صيف عام 2020.







وأضاف مدرب احمال المنتخب: " لا يوجد شكوك حول انضمام محمد صلاح إلي المنتخب في أولياء طوكيو في لاعب مميز ورائع العالم يقدره بشدة ونحن نقدرة أكثر وأكثر لكننا لا نعلم الظروف حينها، لم يحدث أي نقاش في الجهاز الفني داخل الأروقة عن الثلاثي الكبار الذي سينضم لقائمة المشاركين في الأولمبياد، الحدث يسبق الحديث، منافسات طوكيو ستنطلق في شهر يوليو القادم، وهناك الكثير من الأمور التي قد تستجد".





واختتم كمال عبد الواحد مدرب احمال المنتخب الاوربي تصريحاته قائلا:" محمد صلاح تواصل مع رمضان صبحي بعد نهاية البطولة وبارك له على التتويج باللقب لا أعرف حتى إن كان تحدث مع لاعبين آخرين أم لا، كل ما أعرف أنه تواصل مع رمضان صبحي فقط بعد البطولة ولم يتحدث معانا".