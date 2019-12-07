مهاجم منتخب إنجلترا السابق يتحدث عن صلاح بعد جلوسه علي مقاعد البدلاء أمام إيفرتون

تحدث المهاجم الدولي السابق لمنتخب إنجلترا بيتر كراوتش ولاعب نادي ستوك سيتي و ليفربول السابق في تصريحات صحفية عن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد جلوسه علي مقاعد البدلاء في مباراة الريدز الماضية أمام إيفرتون في الديربي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".







وقال بيتر كراوتش:"أعتقد أن محمد صلاح كان مشتعلًا على مقاعد البدلاء، بالتأكيد أراد المشاركة في اللقاء هو يريد دائمًا أن يكون جزءًا من هذا الفريق، لديه تطلعات إلى الحذاء الذهبي ونحن نعرف ما هو عليه الآن، لقد أصبح مهاجمًا أنانيًا وليس مجر دجناح، ولن يجلس على مقاعد البدلاء ويتمتع بفوز فريقه فقط ربما اعتقد محمد صلاح أنه سيشارك في الشوط الثاني ولكن لم يحدث ذلك، وما يجعله قد يغضب أكثر، هو أن المباراة كانت سهلة ومفتوحة أمام ليفربول، ربما كان بإمكانه تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف".